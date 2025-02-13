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الدين الداخلي للعراق.. زيادة بمقدار 13 تريليون دينار وتحذير من أزمة اقتصادية

اقتصاد

2025-02-13 | 02:51
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الدين الداخلي للعراق.. زيادة بمقدار 13 تريليون دينار وتحذير من أزمة اقتصادية
534 مشاهدة

السومرية نيوز – اقتصاد

كشف رئيس مؤسسة عراق المستقبل للتحليل الاقتصادي منار العبيدي، عن ان الدين الداخلي للعراق شهد زيادة كبيرة بمقدار 13 تريليون دينار عراقي خلال عام واحد، فيما بين ان معالجة مشكلة الدين الداخلي تتطلب إرادة سياسية قوية وخططًا اقتصادية مستدامة.

ويقول العبيدي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز انه خلال عام واحد، شهد الدين الداخلي للعراق زيادة كبيرة بمقدار 13 تريليون دينار عراقي، وهو ما يمثل 4% من إجمالي الناتج المحلي. هذه الزيادة في الدين الداخلي خلال سنة واحدة فقط فاقت حجم الزيادة المسجلة خلال أربع سنوات كاملة من 2020 إلى 2023، حيث ارتفع الدين الداخلي خلال تلك الفترة بـ 6 تريليون دينار فقط، أي ما يعادل %2 من الناتج المحلي.

وأضاف، اللافت أن هذه الزيادة جاءت رغم ارتفاع أسعار النفط في عام 2024 مقارنة بالسنوات الأربع السابقة، ما كان من المفترض أن يخفف من الحاجة إلى الاقتراض الداخلي. إلا أن زيادة الدين الداخلي رفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 25%. ورغم أن هذه النسبة لا تزال ضمن الحدود المقبولة اقتصاديًا، إلا أن استمرار النمو السنوي للدين بنفس الوتيرة، إلى جانب احتمال انخفاض أسعار النفط في المستقبل، قد يؤدي إلى تجاوز نسبة الدين 60% من الناتج المحلي، وهو مستوى خطير من شأنه أن يؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للعراق، وربما يعرضه إلى خفض تقييمه الائتماني الدولي.

وتكمن الخطورة في كيفية توجيه الدين الداخلي، حيث يتم إنفاق معظم هذه الأموال على نفقات تشغيلية بدلاً من توجيهها نحو مشاريع استثمارية إنتاجية. هذه النفقات التشغيلية لا تخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ولا تسهم في تحسين الناتج المحلي، مما يجعل عملية سداد هذا الدين أكثر تعقيدًا في المستقبل، بحسب العبيد.

وتابع، 13 تريليون دينار عراقي كزيادة سنوية في الدين الداخلي ليس مجرد رقم، بل جرس إنذار يتطلب من صناع القرار إعادة النظر في استراتيجيات الإنفاق. من الضروري توجيه هذه الأموال نحو مشاريع استثمارية يمكنها تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع الناتج المحلي، بدلاً من الاعتماد عليها لتغطية النفقات التشغيلية المتزايدة.

وأشار الى ان كل هذه التحديات الاقتصادية تعود إلى ارتفاع النفقات العامة، مما يستدعي ترشيد الإنفاق وتوجيهه بالاتجاه الصحيح. إذا لم يتم اتخاذ خطوات فورية لضبط الإنفاق، سنواجه في المستقبل القريب مستويات غير متوقعة من الدين، ما سيضع الاقتصاد العراقي في وضع لا يُحمد عقباه، لافتا الى ان معالجة مشكلة الدين الداخلي تتطلب إرادة سياسية قوية وخططًا اقتصادية مستدامة، لأن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية أعمق لا يمكن الخروج منها بسهولة.
قد يكون تصميم جرافيكس لـ ‏تحتوي على النص '‏90 80 (2024-2015) اللسنوات اقبة العر للحكومة الداخلي الدین تطور 0 60 2.03L 69.92 1.6 50 64.24 69.49 5.9 70.56 47.36 24 2.0 5.8 3.0 47.68 5.7 40 5.7 5.1 41.82 32.14 16.0 20 9.0 14.7 16.5 30 15.8 00 38.33 16.1 1.8 15.3 الاتكتروتية الغزينة حوالات 13.1 20 13.4 13.5 دیوت_وزار المصار 10.5 11.9 السندات 10.5 10 10.5 الشجارية فصارف الفزينةندی حوالات المافية الفؤست فروض العرکزی 8.7 40.5 16.2 44.5 6.2 0 16.2 المخصومهمن 44.5 الدین اجمالی 14.9 2015 42.6 2016 14.1 2017 2018 2019 <a class='entities-links' href='/entity/639130512/2020/ar/1?utm_term=PublicFigures-2020&utm_source=Alsumaria-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-2020&id=198349&catid=4&pagetype=PublicFigures'>2020</a> 2021 2022 2023 2024‏'‏
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الدين الداخلي للعراق

زيادة بمقدار 13 تريليون دينار

تحذير من أزمة اقتصادية

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