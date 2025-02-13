تعرف على أسعار صرف الدولار في العراق اليوم

وانخفضت اسعار في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح يوم أمس الأربعاء 150400 دينار مقابل 100 دولار، أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفضت حيث بلغ سعر البيع 151250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149250 ديناراً مقابل 100 دولار.وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.