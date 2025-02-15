رغم ارتفاع العالمي.. خسارة أخرى للنفط العراقي

وأغلق خام الثقيل على ارتفاع بلغ 34 سنتًا، ليصل إلى 74.53 دولارًا للبرميل، إلا أنه سجل خسارة أسبوعية بلغت 44 سنتًا، ما يعادل 0.59%، مقارنة بالأسبوع السابق.من جهة أخرى، سجل خام المتوسط أيضًا ارتفاعًا طفيفًا في آخر جلسة بلغ 34 سنتًا، ليصل إلى 77.58 دولارًا للبرميل، ولكنه سجل خسارة أسبوعية بلغت 54 سنتًا، ما يعادل 0.69%‎.على الرغم من هذه الخسائر في أسعار خام البصرة، شهدت أسعار خام زيادة أسبوعية بنسبة تقارب 0.5%، بينما ارتفع خام غرب الوسيط بنسبة طفيفة بلغت 0.01%.