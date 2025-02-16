تعرف على أسعار صرف الدولار في المحافظات العراقية

نيوز ـ اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار صرف مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاحد 16 شباط 2025.





سعر البيع: 150,500

سعر الشراء: 150,250



أربيل:

سعر البيع: 150,500

سعر الشراء: 150,300



البصرة:

سعر البيع: 150,500

سعر الشراء: 150,250



وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

بغداد:سعر البيع: 150,500سعر الشراء: 150,250أربيل:سعر البيع: 150,500سعر الشراء: 150,300البصرة:سعر البيع: 150,500سعر الشراء: 150,250وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.