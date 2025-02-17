بسبب تصريح عراقي وآخر من ترامب.. أسعار النفط تستقر منخفضة

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات إلى 74.81 دولار للبرميل في حين استقر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 70.75 دولار للبرميل، وواصل مراقبة تقدم محادثات السلام، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولو إدارته أنهم بدأوا مناقشات مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بحسب رويترز.ووفقا لذلك، فإنه اذا أدت المفاوضات الى حل فان المزيد من البراميل ستدخل مما يؤثر سلبا على أسعار النفط.وفي ذات الوقت، قالت وكالات رئيسية التي تقدم توقعات للنفط الأسبوع الماضي إنه ستكون هناك تخمة طفيفة في المعروض هذا العام، مع إشارة رئيس إقليم في إلى استئناف محتمل لصادرات النفط الشهر المقبل.