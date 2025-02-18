تعرف على أسعار صرف الدولار في العراق اليوم

وارتفعت اسعار في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150350 دينارا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح يوم أمس الأحد 150300 دينار مقابل 100 دولار، فيما ارتفعت اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149500 دينار مقابل 100 دولار.وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.