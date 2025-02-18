أسعار الذهب بالسوق العراقية اليوم



نيوزـ اقتصاد





تنشر " نيوز"، أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية العراقية اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، فيما شهدت الأسواق ارتفاع الأسعار في المراكز الرئيسية لبيع وشراء الذهب.





اونصة الذهب 2909$



مثقال عیار 21 بـــ 618 الف دینار

مثقال عیار 18 بـــ 530 الف دینار

مثقال عیار 22 بــ 647 الف دینار

مثقال عیار 24 بـــ 706 الف دینار

اللیرة عیار 21 بـــ 618 الف دینار



ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2022 وحتى الآن، يواصل الدينار هبوطه الدراماتيكي أمام الأميركي، حتى وصل إلى مستوى 1610 دنانير مقابل دولار واحد في وقت يبلغ السعر الرسمي للدولار 1320 دينارا.