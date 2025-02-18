المالية تصدر بيانا بشأن "تأخر رواتب الموظفين"

وقالت المالية في بيان تلقته نيوز، ان "دائرة المحاسبة في باشرت تمويل رواتب موظفي لشهر شباط الجاري، وفق السياقات المالية المعتمدة والتخصيصات المرصودة ضمن قانون الموازنة العامة".ودعت "وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى إرسال مخوليهم لإستكمال متطلبات تمويل الرواتب واعتباراً من يوم غد الاربعاء، مع التأكيد على الإلتزام بجدول التمويل المعتمد وإستيفاء كافة الإجراءات المطلوبة".وفي السياق، أكدت الوزارة "إلتزامها الكامل بصرف مستحقات الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وفق الجداول الزمنية المحددة، دون أي تأخير أو نقص في التمويل"، نافية "بشكلٍ قاطع وجود أي عجز يؤثر على نفقات الرواتب، وإستمرار العمل على ضمان إستقرار السياسة المالية وتوفير المستحقات وفق الخطط المعتمدة".