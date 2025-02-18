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المالية تصدر بيانا بشأن "تأخر رواتب الموظفين"

اقتصاد

2025-02-18 | 04:24
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
المالية تصدر بيانا بشأن &quot;تأخر رواتب الموظفين&quot;
13,739 مشاهدة

السومرية نيوز-اقتصاد

أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، البدء بتمويل رواتب موظفي الدولة لشهر شباط الجاري، مؤكدة انها ملتزمة بصرف مستحقات الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية دون تأخير، نافية وجود أي عجز مالي يؤثر على الرواتب.



وقالت المالية في بيان تلقته السومرية نيوز، ان "دائرة المحاسبة في وزارة المالية باشرت تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر شباط الجاري، وفق السياقات المالية المعتمدة والتخصيصات المرصودة ضمن قانون الموازنة العامة".

ودعت الدائرة "وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى إرسال مخوليهم لإستكمال متطلبات تمويل الرواتب واعتباراً من يوم غد الاربعاء، مع التأكيد على الإلتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد وإستيفاء كافة الإجراءات المطلوبة".

وفي السياق، أكدت الوزارة "إلتزامها الكامل بصرف مستحقات الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وفق الجداول الزمنية المحددة، دون أي تأخير أو نقص في التمويل"، نافية "بشكلٍ قاطع وجود أي عجز مالي يؤثر على نفقات الرواتب، وإستمرار العمل على ضمان إستقرار السياسة المالية وتوفير المستحقات وفق الخطط المعتمدة".
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رواتب الموظفين

وزارة المالية

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