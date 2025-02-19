أقرت بوجود "صعوبات".. موقف جديد من المالية النيابية بشأن مصير الرواتب

وقال المالية النيابية عطوان العطواني إن "الرواتب مؤمَّنة بشكلٍ كامل، ولا صحَّة للشائعات التي تتحدَّث عن عجز الحكومة وعدم قدرتها على دفع الرواتب"، مشيرا الى ان "هناك صعوباتٍ تتعلّق بتمويل المشاريع الجديدة والمستمرَّة وتلبية الالتزامات العقديَّة مثل توفير التخصيصات للمحافظات، ولا علاقة للرواتب بذلك".من جانبه، أكد كوجر أن "الرواتب مؤمَّنة، ولا توجد مخاوف بشأنها"، معتبرا ان "ما يُشاع في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعيِّ بخصوص عدم قدرة الحكومة على تأمين الرواتب لا صحَّة له، والهدف منه إرباك الشارع فقط".وكانت قد أعلنت يوم امس عدم وجود أي عجز يؤثر على نفقات الرواتب، لكن الوزارة بذات الوقت لم تنفي حتى الان الوثيقة المسربة الصادرة منها والتي تعذرت من خلالها تثبيت عقود قراء المقاييس بسبب وجود عجز كبير في تمويل الرواتب، كما نصت الوثيقة المسربة.