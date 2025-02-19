تركيا: لا معلومات حتى الآن من العراق حول استئناف تصدير النفط

وقال بيرقدار، "لم نتلق بعد أي معلومات من بشأن استئناف تدفق النفط عبر خط أنابيب العراق"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".وذكر وزير النفط عبد الغني يوم الاثنين الماضي إن صادرات النفط من إقليم شبه المستقل ستستأنف في غضون الأسبوع المقبل، مما يحل نزاعا مستمرا منذ قرابة العامين بشأن صادرات النفط الكردية، وسط تحسن العلاقات بين وأربيل.وأوقفت تركيا تدفقات النفط في مارس/ آذار 2023 بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن صادرات نفطية بلا تصاريح لحكومة إقليم عبر خطوط أنابيب بين عامي 2014 و2018.وقال عبد الغني للصحافيين "غدا، سيزور وفد من وزارة النفط... إقليم للتفاوض حول آلية استلام النفط من الإقليم وتصديره. ستستأنف عملية التصدير في غضون أسبوع"، وفق "رويترز".