السومرية نيوز تنشر تعليمات المصرف العراقي للتجارة للحد من عمليات التلاعب بالعملة

نيوز – محلي

تنشر وكالة نيوز، اليوم الخميس، تعليمات المصرف للتجارة للحد من عمليات التلاعب وتهريب العملة.

وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها نيوز، فأن "التعليمات تضمنت 12 نقطة". وأدناه نص التعليمات:

