تزامناً مع إغلاق البورصة.. الدولار ينخفض في بغداد واربيل

سجلت أسعار صرف الامريكي امام الدينار انخفاضا، مع اغلاق البورصة في وأربيل مساء .

بغداد:

سعر البيع: 150,750 ديناراً مقابل 100 دولار.

سعر الشراء: 148,750 ديناراً مقابل 100 دولار.



اربيل:

سعر البيع: 149,700 ديناراً مقابل 100 دولار.

سعر الشراء: 149,600 ديناراً مقابل 100 دولار.

