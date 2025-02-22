تعرف على أسعار صرف الدولار في العراق اليوم

انخفضت اسعار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 149950 دينارا مقابل كل 100 دولار، مقارنة بما سجلته نهاية الأسبوع (يوم الخميس الماضي) حيث كانت قد بلغت 150050 دينارا مقابل كل 100 دولار، أما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في استقرت حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار مقابل كل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149000 دينار مقابل كل 100 دولار.وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.