العراق سادس أعلى مستورد للدجاج في 2024.. والـ31 عالميًا بانتاجه

وبحسب بيانات وزارة الزراعة الامريكية، فإن يعد سادس اعلى مستورد للحوم الدجاج خلال 2024، وجاء بعد كل من اليابان، والمكسيك، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ثم السعودية، ثم .وجاء بالمرتبة 31 عالميا بإنتاج الدجاج بواقع 200 الف طن خلال 2024، لكنه جاء السادس باستيراد لحوم الدجاج بواقع 550 الف طن.وارتفعت استيرادات من الدجاج بنسبة 4% مقارنة في 2023، والذي بلغ الاستيراد حينها 529 الف، وهي الكمية التي ارتفعت بدورها عن استيراد للدجاج في 2022 والذي بلغ حينها 468 الف طن.