وزيرا الزراعة والموارد يصدمان فلاحي النجف.. تأجيل دفع مستحقات الشلب بسبب الضائقة المالية

وقال وزير الموارد عون ذياب، خلال الذي حضرته نيوز، "أمامنا تحدٍ في نقص المياه، ونحتاج إدارة عادلة، ولا يمكن ان نعمل بمعزل عن الحكومة المحلية ولا عن وزارة الزراعة"، لافتا الى "وجود آبار تدفقية في بحر ونعمل على السيطرة عليها لوقف الهدر فيها والاستفادة منها".وأشار وزير الموارد الى "وجود نوع من الاستقرار في هور (ابن نجم) وتأشير تراجع الهجرة منه بعد الاطلاقات المائية خلال السنتين الماضيتين"، مشددا على "المحاولة لتطبيق العدالة في إيصال المياه، خاصة بعد موسم قليل الأمطار حتى الان".ولفت الوزير الى "وجود لقاء قريب مع وفد لمناقشة الاطلاقات المائية"، مشيرا الى ان "العراق يواجه تحدي قلة الموارد وتزايد الحاجة للمياه".من جهته، قال وزير الزراعة عباس المالكي، إن "هنالك تنسيقا عاليا مع الموارد وحكومة وحققنا موسما زراعيا ناجحا ونحتاج هذا التعاون لزيادة الآبار وتقليل الهدر"، لافتا الى "زرع أكثر من مليون متر مربع، وهي مساحة كبيرة لتشغيل آلاف الناس ونحتاج استدامة في توفير المياه لهور أبن نجم".وأشار وزير الزراعة الى ان "ملف تعويضات الفلاحين لمحصول الشلب تم إكمالها وستعرض على مجلس الوزراء، لكن ليس الآن بسبب الضائقة المالية".وتظاهر المئات من الفلاحين في 19 شباط 2025 في محافظات والديوانية والمثنى للمطالبة بـ7 مطالب أبرزها إطلاق تعويضات الفلاحين للمناطق الشلبية لعام 2023، وتعويض المتضررين من عدم الشلب لعام 2024 لعدم شمولهم في الخطة الزراعية، وإلغاء قرار وزارة الموارد المائية بخصوص خطة الـ45% وشمول الأراضي الزراعية بالخطة كاملة.