المدد الزمنية ستتأثر بتأخر الجداول.. البرلمان يحدد خيارات الحكومة مع العجز

وقال كوجر حول الازمة المالية وقلة السيولة وما يرتبط بها من معلومات، ان "الحكومة تمتلك عدة خيارات لمعالجة أي عجز في الموازنة، من بينها إلى الاقتراض الداخلي عبر المصارف".واشار، أن "هناك نوعين من العجز، الأول يطلق عليه العجز الحقيقي الذي الفجوة الفعلية بين الإيرادات والنفقات، بينما يكون الثاني تخمينيا يُحتسب بناءً على تقديرات الإيرادات المتوقعة".وأوضح أن "البرلمان لم يتسلم حتى الآن جداول الموازنة لعام 2025، مما قد يؤثر في المدة الزمنية اللازمة لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها"، بحسب صحيفة .