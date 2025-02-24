لأكثر من مليوني أسرة.. العمل تطلق رواتب الإعانة الاجتماعية هذا الأسبوع

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي ان: "الوزارة استكملت إجراءات صرف رواتب وإعانات شبكة الحماية الاجتماعية لشهر أذار المقبل الذي يتزامن مع رمضان المبارك، إذ بلغ عدد الأسر المشمولة التي يُعيلها أكثر من مليون و545 ألف أسرة بمبلغ إجمالي يزيد على 371 مليار دينار، أما الأسر التي تعيلها النساء فقد بلغ عددها أكثر من 581 ألف أسرة بمبلغ إجمالي يتجاوز 88 مليار دينار، بحسب الصحيفة الرسمية.وأضاف، أن "الوزارة سبق أن قامت بشمول أكثر من سبعة ملايين فرد من المستفيدين بالسلة الغذائية الإضافية خلال الأسبوع الماضي، وذلك في إطار التوجهات الحكومية لدعم الأسر المستحقة قبل حلول شهر رمضان.وأشار العقابي إلى أنه "سيتم خلال المدة المقبلة ربط بطاقات المستفيدين (الكي كارد) ببرامج التسوق الإلكتروني مما يُسهم في تسهيل حصول الأسر المشمولة بالإعانة على احتياجاتها الأساسية بأسعار مخفَّضة تصل إلى 20 بالمئة على مختلف السلع لتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لاسيما خلال رمضان.