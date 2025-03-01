وزارة النفط تدعو شركات النفط الاجنبية في كردستان الى بغداد

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنها "تدعو الشركات العالمية المنظوية تحت (أبيكور) والمتعاقدة مع حكومة إقليم لتطوير حقول الإقليم وكذلك وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم للحضور في يوم الثلاثاء القادم ٤ / ٣ / ٢٠٢٥ لغرض تداول ومناقشة المتعلقة بالعقود المبرمة للتوصل لتفاهمات تصب في تطوير الحقول النفطية بأفضل الممارسات العالمية وبما يخدم المصلحة الوطنية ".وكانت قد أعلنت يوم امس الاستعداد لاعلان استئناف النفط من عبر شركة سومو الى ميناء جيهان، لكن الشركات العاملة في نفت التواصل معها من قبل في والتفاهم على عملية دفع مستحقات الشركات او التوصل لتفاهم لاستئناف التصدير.وبالرغم من تعديل كلفة برميل النفط في الموازنة وتحديده بـ16 دولارا للبرميل، الا ان هناك الكثير من المعوقات الأخرى المتوقع ان تؤثر على استئناف النفط، من بينها صيغة العقود النفطية مع الشركات والتي ترفضها في بغداد، بالرغم من انها طعنت بالعقود لدى القضاء الا ان القضاء قام برد الطعن مما دفع الشركات النفطية بالمطالبة بتعويض بقيمة 24 مليار دولار.