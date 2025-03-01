النفط العراقي ينهي الأسبوع متكبدا خسائر كبيرة

وأغلق خام الثقيل مرتفعاً بمقدار 88 سنتاً ليصل إلى 72.45 دولاراً للبرميل، لكنه سجل خسارة أسبوعية بلغت 4.6 دولارات، أو ما يعادل 5.33%.كما صعد خام المتوسط في آخر جلسة له بمقدار 88 سنتاً ليصل إلى 75.20 دولاراً، لكنه تكبد خسارة أسبوعية قدرها 4.6 دولارات، أي ما يعادل 5.12%.أما خام برنت، فقد سجل خسارة أسبوعية بلغت 83 سنتاً، أو 1.12%، في حين خسر خام غرب تكساس الوسيط 95 سنتاً، ما يعادل 0.84%.ويستمر عدم استقرار أسعار النفط بسبب العديد من الأسباب التي قد يعود بعضها الى التحركات العالمية لإنهاء الحرب الأوكرانية ـ من جانب، وتهديد الرئيس الأمريكي دونالد بالرسوم الجمركية من جانب اخر.