بشرى للعراقيين.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب



نيوز ـ اقتصاد





تنشر " نيوز"، أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية العراقية اليوم السبت (1 أذار 2025)، فيما شهدت الأسواق انخفاض الأسعار في المراكز الرئيسية لبيع وشراء الذهب.





وسجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 592 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 588 ألف دينار.



وبلغ سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب 562 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 558 الفاً.



وشهد سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 595 ألف دينار و605 آلاف، فيما تراوح سع بيع مثقال الذهب بين 565 ألفا و575 ألف دينار.



ومع هبوط العملة الوطنية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، فإن أسواق الذهب العراقية سجلت إقبالا كبيرا من الزبائن لشراء الأصفر وسط تحذيرات من شراء المزيف.