نيوز – محلي

كشف النائب ياسر الحسيني، اليوم الثلاثاء، معلومات عن الذي يدير اقتصاديات جهة سياسية متنفذة في شركة نفط الوسط.

وقال لـ نيوز، ان "هناك معلومات وردت لنا حول قيام المدعو بإدارة اقتصاديات جهة سياسية متنفذة في شركة نفط الوسط".

وأضاف ان "المعلومات اكدت ان لا اجراء يمر في الشركة الا بعد زيارة مكاتبهم في منطقة القادسية ببغداد والتفاهم على نسب الرشى والعمولة".

ودعا "هيئة الى تقصي الحقائق حول هذا الموضوع واحالة من تثبت ادانته الى العادل".