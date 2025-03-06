ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

وارتفعت أسعار في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في لتسجل 148350 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الأربعاء 148200 دينار مقابل 100 دولار، أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 149500 دينار مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 147500 دينار مقابل 100 دولار.وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.