انخفاض سعر "البيتكوين" بعد أمر ترامب التنفيذي

نيوز- اقتصادي

انخفض سعر "البيتكوين" اليوم الجمعة، بعدما فشلت خطة لإنشاء احتياطي استراتيجي من "البيتكوين" في تلبية توقعات وطموحات الأسواق.

وبحلول الساعة 11:25 بتوقيت موسكو، تراجعت عملة "البيتكوين" بنسبة 1.70% إلى 88436.64 دولار، وفقا للتداولات.

ويوم أمس وقع الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا لإنشاء احتياطي استراتيجي لعملة "البيتكوين". ووفقا للوثيقة فإن المخزون الاحتياطي سيتم تمويله بالبيتكوين المملوك للحكومة الفيدرالية، والذي تمت مصادرته كجزء من إجراءات مصادرة الأصول الجنائية أو المدنية.

ولا يزال من غير الواضح كيف سيعمل هذا الاحتياطي أو كيف سيستفيد دافعو منه، وأوضح ديفيد ساكس، الملياردير والمستشار الخاص "للبيتكوين" في أن الاحتياطي سيشمل عملات "البيتكوين" المملوكة بالفعل للحكومة الأمريكية والتي صادرتها من إجراءات إنفاذ السابقة وهي الخطوة التي أكد أنها "لن تكلف دافعي سنتا واحدا".

وتمتلك حاليا أكثر من 198000 "بيتكوين" بقيمة حوالي 17 مليار دولار.