تعرف على أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

نيوز ـ اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار صرف مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاحد 9 اذار/مارس 2025.



سعر البيع: 148,500

سعر الشراء: 147,750



أربيل:

سعر البيع: 148,500

سعر الشراء: 148,250



البصرة:

سعر البيع: 149,000

سعر الشراء: 148,000



وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

بغداد:سعر البيع: 148,500سعر الشراء: 147,750أربيل:سعر البيع: 148,500سعر الشراء: 148,250البصرة:سعر البيع: 149,000سعر الشراء: 148,000وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.