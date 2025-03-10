سلسلة أسبوعية من الخسائر.. أسعار النفط تسجل المزيد من التراجع

وانخفض خام برنت 25 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 70.11 دولارا للبرميل بعد أن ارتفع 90 سنتا عند التسوية يوم الجمعة الماضي.وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66.76 دولارا للبرميل بانخفاض 28 سنتا أو 0.4 بالمئة بعد أن أغلق مرتفعا 68 سنتا في جلسة التداول السابقة.وانخفض خام غرب تكساس الوسيط للأسبوع السابع على التوالي، وهو أطول سلسلة خسائر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بينما انخفض خام برنت للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن فرض رسوما جمركية على موردي النفط الرئيسيين له كندا والمكسيك ثم أرجأها بينما رفع الضرائب على السلع الصينية، بحسب رويترز.وعوضت أسعار النفط بعض خسائرها يوم الجمعة بعد أن قال إن ستزيد العقوبات على إذا فشلت الأخيرة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع أوكرانيا.