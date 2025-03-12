ماذا يعني نجاح العراق في تصفير الغاز المحروق؟.. اقتصادي يجيب

ويقول المرسومي في تدوينة تابعتها نيوز، انه في حالة نجاح في تصفير الغاز المحروق فأنه سيتمكن من إضافة 5.2 الف ميغاواط الى المنظومة الكهربائية وسيبقى بحاجة الى انتاج إضافي من الغاز بمعدل 700 مليون قدم مكعب قياسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.وهذا يمكن الحصول عليه – بحسب المرسومي - اما من خلال زيادة انتاج النفط بمعدل مليون برميل يوميا او استغلال الغاز المصاحب له او استغلال الغاز الحر في حقول عكاس والمنصورية وخشم الأحمر بافتراض بقاء انتاج الكهرباء الذي يعتمد على الغاز من دون تغيير اي عدم بناء محطات كهربائية جديدة تعتمد على الغاز كوقود.وبحسب حديث مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية، فرهاد علاء الدين، فان "الاستثناء الأمريكي بشأن استيراد الغاز من مستمر"، لافتا الى ان "تركيا بدأت تستورد الغاز من تركمانستان عبر بعد تطبيق العقوبات الأمريكية".