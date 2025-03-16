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إليك أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
2025-03-16 | 04:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
5,252 شوهد
السومرية
نيوز ـ اقتصاد
تنشر
السومرية
نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاحد 16 اذار/ مارس 2025.
بغداد:
سعر البيع: 148,250
سعر الشراء: 147,950
أربيل:
سعر البيع: 148,000
سعر الشراء: 147,850
البصرة:
سعر البيع: 149,000
سعر الشراء: 148,000
وكان
مجلس الوزراء
، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.
>>
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