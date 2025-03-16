إليك أسعار صرف الدولار في العراق اليوم

نيوز ـ اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاحد 16 اذار/ مارس 2025.



سعر البيع: 148,250

سعر الشراء: 147,950



أربيل:

سعر البيع: 148,000

سعر الشراء: 147,850



البصرة:

سعر البيع: 149,000

سعر الشراء: 148,000



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

بغداد:سعر البيع: 148,250سعر الشراء: 147,950أربيل:سعر البيع: 148,000سعر الشراء: 147,850البصرة:سعر البيع: 149,000سعر الشراء: 148,000وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.