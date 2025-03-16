بعد عدم تجديد الاستثناء مع ايران.. العراق يلجأ الى تركيا لاستيراد الغاز

نيوز – اقتصادي

بحث وزيرات الخارجية العراقي حسين والطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، إمكانية استيراد الغاز من .

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، ان "نائب رئيس وزير الخارجية حسين استقبل، اليوم الأحد الموافق 16 آذار 2025، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، في مقر وزارة الخارجية"، مبينة ان "اللقاء شهد مناقشة القضايا المتعلقة بالكهرباء، والغاز الطبيعي، والنفط، وسبل تطوير التعاون القائم في قطاع الطاقة، بما يرقى إلى مستوى العلاقات الوثيقة بين وتركيا، ويلبي احتياجات البلدين".

واضافت انه "جرى بحث تشجيع الشركات التركية وتقديم التسهيلات اللازمة للاستثمار في قطاع النفط والغاز في ، إضافة إلى مناقشة إمكانية تزويد بالطاقة الكهربائية من لسد العجز خلال مواسم الذروة، وأهمية استكمال مشروع الربط الكهربائي عبر تهيئة الإجراءات الفنية اللازمة في أقرب وقت"، مشيرة الى ان "الجانبين اتفقا على مضاعفة كمية الكهرباء التي ستوفرها للعراق، بما يسهم في تلبية جزء من احتياجات إقليم كردستان ومدينة الموصل".

واكدت انه "تم التباحث بشأن تجديد عقد أنبوب جيهان لنقل النفط، مع التأكيد على إمكانية تمديده جنوباً لتعزيز قدرات تصدير النفط العراقي، وإيصاله إلى الأسواق الأوروبية"، لافتا الى "مناقشة إمكانية استيراد الغاز من لتغطية احتياجات محطات توليد الطاقة في ، وسبل تعزيز التعاون في هذا المجال".

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان على "أهمية استمرار التنسيق والمتابعة المشتركة بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك".