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الدولار يواصل حالة عدم الاستقرار.. إليكم سعر الصرف في بغداد
اقتصاد
2025-03-16 | 10:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,040 شوهد
واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي حالة عدم الاستقرار امام الدينار العراقي، في محال وشركات الصرافة بالعاصمة
بغداد
، مساء اليوم الاحد 16 آذار 2025.
وسجلت أسعار البيع في محال الصرافة ما مقداره 148750 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146750 دينار مقابل 100 دولار.
وكان
مجلس الوزراء
، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.
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