الدولار يواصل حالة عدم الاستقرار.. إليكم سعر الصرف في بغداد

وسجلت أسعار البيع في محال الصرافة ما مقداره 148750 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146750 دينار مقابل 100 دولار.وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.