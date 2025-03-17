مع "مشاكل نفط كردستان".. وزير الطاقة التركي يناقش السوداني لتصدير نفط البصرة عبر جيهان

وقال للسوداني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس استقبل وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار".وبحسب البيان، أكد "حرص الحكومة على تعزيز التعاون المشترك مع الشركات التركية في مختلف القطاعات، بجانب التعاون في مجال الطاقة الذي تعمل الحكومة على تنويع مصادره، ومنها زيادة توريد الكهرباء عبر الربط البيني المشترك، وكذلك في ما يتعلق بمشروع طريق التنمية الستراتيجي، بالإضافة إلى التأكيد على توثيق التعاون في مجال المياه، بما يضمن واردات مائية منتظمة للعراق".وأشار رئيس إلى أن "الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لغرض استئناف تصدير النفط من إقليم العراق"، مبيناً أنّ "المفاوضات مستمرة مع شركات النفط الأجنبية المتعاقدة مع الإقليم لغرض حسم بعض المشاكل الفنية لاستئناف التصدير".من جانبه، عبّر بيرقدار عن "رغبة بلاده في المزيد من التعاون مع العراق في مختلف المجالات، ومنها مشاريع المصافي والصناعات البتروكيماوية، وأهمية تصدير النفط من عبر ميناء التركي، مشيراً إلى مشروع طريق التنمية وما يتضمنه من فرص استثمارية واعدة".ويبدو أن تركيا تتطلع الى أهمية مرور نفط باتجاه تركيا خصوصا مع العقد الكبيرة التي تصل اليها المفاوضات بين بغداد والشركات الأجنبية في ، فيما سبق لوزير النفط العراقي ان اكد العمل على جعل نفط جزءا من النفط الذي سيتم تصديره عبر ميناء مع نفط .