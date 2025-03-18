أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في العراق اليوم

وانخفضت اسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح يوم أمس الاثنين 147950 دينارا مقابل 100 دولار، أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفضت حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 146250 دينارا مقابل 100 دولار.وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.