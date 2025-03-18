غرفة تجارة عمّان تفتتح مكتبا تجاريا أردنيا في بغداد

وقالت تجارة في بيان لها، إنه "خلال اجتماع مع رعد بريج، نائب رئيس تجارة ، شدد رئيس تجارة عمّان، الحاج توفيق، على أهمية تفعيل مذكرة التفاهم بين الغرفتين لتعزيز التجارة، الاستثمار، والشراكات الاقتصادية".وبحسب البيان، جاءت أبرز مخرجات الاجتماع على النحو التالي:- زيارة وفد اقتصادي أردني إلى يضم مُصدّرين، مستثمرين، ومستوردين لاستكشاف فرص السوق العراقي.- مقترح لإنشاء مركز تجاري أردني في مملوك لغرفة تجارة عمّان لدعم الصادرات الأردنية إلى .- اقتراح زيارات متبادلة بين الوفود الاقتصادية العراقية والأردنية، وإنشاء قاعدة بيانات قطاعية لمساعدة الشركات في اتخاذ القرارات الاستثمارية والتجارية.- دعم تجارة لإنشاء المكتب التجاري وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان نجاحه.- دعوة الشركات الأردنية للدخول إلى السوق العراقي من خلال شراكات استراتيجية في قطاعات الإسكان، الصناعة، التجارة، البنية التحتية، تكنولوجيا المعلومات، الإنشاءات، المقاولات، والنقل.