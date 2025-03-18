نحو 1.7 مليار يورو.. المانيا تعلن زيادة حجم صادراتها للعراق بنسبة 10 بالمئة

وقال نائب مدير بعثة في رولاند وستبه في تصريح للوكالة الرسمية تابعته نيوز، إن "ألمانيا ترغب بزيادة حجم تعاملاتها التجارية مع في المرحلة المقبلة، وقد سجلت خلال السنوات الأربع الماضية زيادة في حجم صادراتها بنسبة 10 بالمئة".وأوضح، أن "العراق أصبح سوقًا واعدة، وبات محل اهتمام وجذب للباحثين عن الاستثمار وإنعاش الأعمال بين وألمانيا".وذكر ان "الشركات الألمانية ترغب بدخول السوق العراقية، حيث توجد شركة "سيمنز" التي تلعب الآن دورًا مهمًا في قطاع الطاقة وتوليد الكهرباء في ، وهناك أيضًا شركة "اريدوز" التي تعمل في مجال الهويات الذكية".وأشار إلى، أن "ألمانيا كانت مساهمة بشكل فاعل في إعادة إعمار بعد هزيمة الإرهابي، خصوصًا في مجال إعمار وتشييد المنازل السكنية، وترغب العديد من المنظمات التابعة لوزارة الخارجية الألمانية بتقديم مبادرات لدعم القطاع الاقتصادي في العراق".