إلكترونيا.. الرشيد يعلن اطلاق السلف لهذه الفئات

نيوز ـ اقتصاد





أعلن اليوم الخميس، عن إطلاق السلف الشخصية للموظفين والمتقاعدين وبعض الفئات الاخرى.





وذكر المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الفئات المشمولة بهذه السلف، هم منتسبو القوات المسلحة والقوات الامنية، والموظفين والمتقاعدين الموطنة رواتبهم".



وتابع، ان " التقديم للحصول على سلفة المصرف، يكون حصرا من خلال التطبيق الالكتروني الخاص بالمصرف".