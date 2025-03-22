استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها باربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي مع إغلاق البورصة في العاصمة ، مقابل انخفاضها في .



بغداد:

سعر البيع: 148,500 ديناراً مقابل 100 دولار.

سعر الشراء: 146,500 ديناراً مقابل 100 دولار.



اربيل:

سعر البيع: 147,050 ديناراً مقابل 100 دولار.

سعر الشراء: 146,950 ديناراً مقابل 100 دولار.

