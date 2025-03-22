"مشاكل كثيرة بجولات تراخيص نفط الوسط".. اقتصادية جهة سياسية تستحوذ على العقود

وقال عضو اللجنة الطوكي لـ نيوز ان "هناك مشاكل كثيرة في عقود جولات التراخيص وهذه المشاكل نعاني منها مثل مصفى ولاسيما من العمالة الهندية والايرانية اضافة الى طريقة ابرام العقود التي يجب تكون معلنة من خلال المؤتمرات وبحضور ووزير النفط مع الشركات"، مبينا ان "هناك بعض العقود تمرر في الكواليس من خلال جهات سياسية بطريقة غير مباشرة للانتفاع من المشاريع واحالة مشاريع ثانوية لجهات سياسية في الحقول".واضاف ان "امجد ابو دلال ومحمود هي رموز لشخصيات موجودة او اسماء ثانوية فهي فعلا موجودة على مستوى عقود ثانوية داخل الشركات مثل مد الانابيب او شبكات او خدمات وبنى تحتية تسيطر عليها هذه الاقتصاديات كل القوى السياسية مشتركة فيها وتعتبرها قضية مشروعة".ولفت الى ان "هذا الفساد يؤثر على الانتاج من ناحية الكفاءة والنوعية ويتسبب بهدر المال العام وتكون العقود على مستوى المنفعة و تكلفة المشاريع تكون عالية لكي تنتفع منها هذه الاقتصاديات"، لافتا الى ان "لجنة النفط تتابع هذه الملفات".