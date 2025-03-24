المبلغ حسب عدد المتابعين.. فرض رسوم سنوية على المشاهير في العراق

وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "تعلن تنظيم عمل المشاهير وصناع المحتوى وتحدد رسوم التسجيل".



وحددت الهيئة رسوم التسجيل حسب عدد المتابعين وكالاتي:

من يمتلك أكثر من 5 ملايين متابع: 1,000,000 دينار عراقي سنويًا.من 3 إلى 5 ملايين متابع: 850,000 دينار عراقي سنويًا.من 1 إلى 3 ملايين متابع: 650,000 دينار عراقي سنويًا.من 500 ألف إلى مليون متابع: 450,000 دينار عراقي سنويًا.من 100 ألف إلى 500 ألف متابع: 250,000 – 350,000 دينار عراقي سنويًا