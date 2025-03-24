قائمة بأسعار صرف الدولار في العراق اليوم

وسجلت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية 147200 دينار مقابل 100 دولار،وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في 148250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146250 ديناراً مقابل 100 دولار.وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.