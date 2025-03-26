تعرف على أسعار صرف الدولار في العراق اليوم



نيوز ـ اقتصاد





تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية اليوم الأربعاء 26 اذار2025





بغداد:

سعر البيع: 147,100



سعر الشراء: 146,700



أربيل:

سعر البيع: 147,000



سعر الشراء: 146,800



البصرة:

سعر البيع: 147,000



سعر الشراء: 147,750



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.