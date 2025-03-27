ـ اقتصاد





أعلنت الوطنية، اليوم الخميس، إطلاق رواتب المتقاعدين لشهر نيسان.





وذكر الهيئة في بيان تلقته ورد للسومرية نيوز، أنها "بدأت بصرف رواتب المتقاعدين لشهر نيسان 2025".

ودعت الهيئة "المتقاعدين ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة منافذ الصرف لاستلام رواتبهم وبشكل تدريجي".