لشهر نيسان.. إطلاق رواتب هذه الفئة

ـ اقتصاد





أعلن ، اليوم الخميس، عن رفع رواتب المتقاعدين لشهر نيسان.







وذكر المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " تم رفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر نيسان. ودعا خلال البيان، "كافة المستفيدين مراجعة فروع المصرف ومراكز الدفع الالكتروني لاستلام مستحقاتهم المالية".