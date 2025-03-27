إليك أسعار صرف الدولار في العراق اليوم

سعر البيع: 147,500سعر الشراء: 147,150سعر البيع: 147,250سعر الشراء: 147,000سعر البيع: 148,000سعر الشراء: 147,000.وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.