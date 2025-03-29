ارتفاع أسعار الذهب في العراق اليوم

اونصة الذهب 3085$مثقال عیار 21 بـــ 640 الف دینارمثقال عیار 18 بـــ 548 الف دینارمثقال عیار 22 بــ 670 الف دینارمثقال عیار 24 بـــ 730 الف دیناراللیرة عیار 21 بـــ 640 الف دینارومنذ ديسمبر/كانون الأول 2022 وحتى الآن، يواصل الدينار العراقي هبوطه الدراماتيكي أمام الدولار الأميركي، حتى وصل إلى مستوى 1610 دنانير مقابل دولار واحد في وقت يبلغ السعر الرسمي للدولار 1320 دينارا.ومع هبوط العملة الوطنية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، فإن أسواق الذهب العراقية سجلت إقبالا كبيرا من الزبائن لشراء الأصفر وسط تحذيرات من شراء المزيف.