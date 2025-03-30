تعرف على أسعار صرف الدولار في العراق قبيل العيد

ـ اقتصاد



تنشر ، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاحد 30 اذار/مارس 2025.



سعر البيع: 147,750

سعر الشراء: 147,500



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سعر البيع: 147,300

سعر الشراء: 147,100



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سعر البيع: 147,500

سعر الشراء: 147,000

سعر البيع: 147,750سعر الشراء: 147,500سعر البيع: 147,300سعر الشراء: 147,100سعر البيع: 147,500سعر الشراء: 147,000