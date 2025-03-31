بغداد في المرتبة الـ14 عربيا بمؤشر تكلفة المعيشة العالمي وخبراء يعلقون

– اقتصاد



كشف الخبير الاقتصادي ، اليوم الاثنين 31 اذار/ مارس 2025، مرتبة العاصمة واربيل في مؤشر Cost of Living Index (مؤشر تكلفة المعيشة).

وقال في تدوينة تابعتها ، ان مؤشر Cost of Living Index (مؤشر تكلفة المعيشة) يُستخدم لتحديد مدى غلاء أو رخص المعيشة في مدينة أو دولة معينة مقارنة بمرجع معياري (عادة = 100)، لافتا الى ان المؤشر يعتمد على عدة معايير رئيسية، تشمل جوانب مختلفة من الحياة اليومية، وهي:

المعايير الأساسية لمؤشر تكلفة المعيشة:

1. أسعار الغذاء

الخبز، ، الأرز، اللحوم، الفواكه، الخضروات، المياه، وغيرها

يقيس تكلفة المنتجات الأساسية التي يشتريها الشخص يوميًا.

2. الإيجار

إيجار شقة غرفة واحدة أو أكثر في وسط المدينة أو خارجها.

يُعد من أهم عوامل تقييم تكلفة المعيشة.

3. المطاعم

سعر وجبة في مطعم اقتصادي أو متوسط.

سعر قهوة، مشروبات، مطاعم عالمية.

4. وسائل النقل

سعر التذكرة الشهرية للمواصلات العامة.

أسعار البنزين، التاكسي، وصيانة السيارات.

5. والخدمات

الكهرباء، الماء، التدفئة، الإنترنت.

يتم احتساب متوسط الشهرية لشقة عادية.

6. الملابس

أسعار الملابس في محلات العلامات التجارية المتوسطة.

7. الرعاية الصحية

تكلفة زيارة الطبيب، طبيب الأسنان، أو الأدوية الأساسية..

8. القوة الشرائية المحلية (Local Purchasing Power)

تقيس قدرة الناس على شراء السلع والخدمات مقارنة بمعدل دخلهم.



وأضاف ان احتلت المركز 14 على مستوى المدن العربية من ناحية كلفة المعيشة والمركز 247 على مستوى مدن العالم وبمؤشر بلغ 31.4، بينما احتلت المركز 12 على مستوى المدن العربية والمركز 237 على مستوى مدن العالم وبمستوى بلغ 32.8.



وبحسب ، بين التقرير ان معدل الانفاق لعائلة مكونة من أربع اشخاص بلغ شهريا 2.7 مليون دينار بدون الايجار وان معدل الراتب للشخص الواحد يبلغ 770 الف دينار عراقي، اما على مستوى جودة الحياة فبلغ مؤشر 57.92 وهو يعتبر مؤشر متراجع وجاءت معايير قياس مستوى جودة الحياة في بغداد بالشكل التالي:

مؤشر القوة الشرائية: منخفض

مؤشر السلامة: متوسط

مؤشر الرعاية الصحية: منخفض

مؤشر المناخ: متوسط

مؤسر تكلفة المعيشة: منخفض جدا

اسعار العقارات: مرتفعة جدا

مؤشر وقت التنقل: مرتفع

مؤشر التلوث: مرتفع جدا