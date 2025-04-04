تحذير اقتصادي جديد بشأن تأثير رسوم ترامب الجمركية على العراق

وقال المرسومي في تدوينة تابعتها ، انه بالإضافة الى الأثر السلبي لتعريفات على أسعار النفط والايرادات النفطية هناك خشية من أن تتولى المصارف الأميركية فرض رسوم على تحويلات إلى بلدان أخرى عند تسديد قيمة الاستيرادات بتحويل الدولار إلى عملات تلك الدول كذلك فرض رسوم على عوائد استثمار الاحتياطيات الدولارية في أميركا عند تحويلها إلى عملات اجنبية أخرى لكون عوائد النفط مودعة في أميركا بموجب قرارات دولية وأميركية.أعلن الرئيس الأميركي الاربعاء، فرض رسوم جمركية مضادة عالمية خلال فعالية في . ورفع ترامب لوحة تُظهر الرسوم الجديدة المفروضة على معظم الدول وتراوحت نسبة هذه الرسوم بين 10% و49%.وكان مستشار ، ، قال في وقت سابق، إنه "في ضوء الإعلان الأخير الصادر عن رئيس ، ، بشأن فرض رسوم جمركية متبادلة على عدد من دول العالم، نود أن نوضح أن الصادرات العراقية من الطاقة، بما في ذلك النفط الخام، ليست مشمولة بهذه الرسوم".وقال المستشار، إن "العراق يُصدّر حالياً ما بين 7 إلى 8 ملايين برميل من النفط الخام ومشتقاته شهرياً إلى ، وتشكل هذه الصادرات الركيزة الأساسية للصادرات العراقية، وهي لم تتأثر بالإجراءات الجمركية الأخيرة".أما بقية الصادرات العراقية "فهي محدودة من حيث الحجم والنطاق، مما يعني أن الأثر الاقتصادي لهذه الرسوم على سيكون محدوداً للغاية"، بحسب المستشار.