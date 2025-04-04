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تحذير اقتصادي جديد بشأن تأثير رسوم ترامب الجمركية على العراق
اقتصاد
2025-04-04 | 03:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,717 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
أصدر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة 4 نيسان/ ابريل 2025، تحذيراً جديداً حول تأثير الرسوم الجديدة التي فرضها الرئيس الامريكي
دونالد
على
العراق
.
وقال المرسومي في تدوينة تابعتها
السومرية نيوز
، انه بالإضافة الى الأثر السلبي لتعريفات
ترامب
الجمركية
على أسعار النفط والايرادات النفطية هناك خشية من أن تتولى المصارف الأميركية فرض رسوم على تحويلات
العراق
إلى بلدان أخرى عند تسديد قيمة الاستيرادات بتحويل الدولار إلى عملات تلك الدول كذلك فرض رسوم على عوائد استثمار الاحتياطيات الدولارية في أميركا عند تحويلها إلى عملات اجنبية أخرى لكون عوائد النفط مودعة في أميركا بموجب قرارات دولية وأميركية.
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد
ترامب
الاربعاء، فرض رسوم جمركية مضادة عالمية خلال فعالية في
البيت الأبيض
. ورفع ترامب لوحة تُظهر الرسوم
الجمركية
الجديدة المفروضة على معظم الدول وتراوحت نسبة هذه الرسوم بين 10% و49%.
وكان مستشار
السوداني
،
فرهاد
علاء الدين
، قال في وقت سابق، إنه "في ضوء الإعلان الأخير الصادر عن رئيس
الولايات المتحدة
،
دونالد ترامب
، بشأن فرض رسوم جمركية متبادلة على عدد من دول العالم، نود أن نوضح أن الصادرات العراقية من الطاقة، بما في ذلك النفط الخام، ليست مشمولة بهذه الرسوم".
وقال المستشار، إن "العراق يُصدّر حالياً ما بين 7 إلى 8 ملايين برميل من النفط الخام ومشتقاته شهرياً إلى
الولايات المتحدة
، وتشكل هذه الصادرات الركيزة الأساسية للصادرات العراقية، وهي لم تتأثر بالإجراءات الجمركية الأخيرة".
أما بقية الصادرات العراقية "فهي محدودة من حيث الحجم والنطاق، مما يعني أن الأثر الاقتصادي لهذه الرسوم على
العراق
سيكون محدوداً للغاية"، بحسب المستشار.
وقال
علاء الدين
، إن "الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة تظل راسخة وقوية، وأن هذه الإجراءات لن تمس جوهر العلاقة الاقتصادية أو الدبلوماسية بين البلدين". وأوضح أن "العراق يواصل التزامه بتعميق التعاون مع الولايات المتحدة في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات الطاقة والاستثمار وتعزيز استقرار المنطقة".
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