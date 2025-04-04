المصارف الأردنية تحقق أرباحا ضخمة في ظل الحظر على المصارف العراقية

تحقق المصارف الاردنية ارباحاً ضخمة في بسبب سياسة مالية متبعة منذ عام 2004 ولغاية الآن، حيث تشهد المصارف الاردنية تدفقات مالية أكبر من المصارف المحلية بسبب عدم استطاعة المصارف العراقية الدخول في سوق الحوالات او تحويل المبالغ المالية.تابعوا التفاصيل في هذا التقرير من السومرية!