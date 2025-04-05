إليك قائمة أغنى المليارديرات العرب للعام 2025 (إنفوغراف)

وبحسب قائمة "فوربس" لأثرياء العالم للعام الجاري، فإنّه لم يسبق لمليارديرات العالم أن تمتعوا بهذا القدر من الثروة والنفوذ كما هو الحال اليوم، خاصة في ، إذ استعاد مكانته من جديد في كانون الثاني/ يناير الماضي، ليحمل بذلك وصف "الرمز لطبقة مليارديرات أمريكا".وبلغ عدد المليارديرات العرب 38 مليارديراً بإجمالي ثروة قدره 128.4 مليار دولار، بزيادة كبيرة عن العام الماضي، ضمت أكبر عدد منهم بواقع 15 مليارديرًا بقيمة إجمالية تبلغ 55.8 مليار دولار، تليها الإمارات ومصر بواقع 5 مليارديرات لكل منهما، بقيمة 24.3 مليار دولار، و20.6 مليار دولار على التوالي.وفي ما يأتي إنفوغراف بأغنى 10 مليارديرات عرب للعام 2025، بحسب قائمة "فوربس":