واردات النفط الأميركية تنخفض والعراق ضمن أكبر المصدرين

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
08:30 AM
الى
09:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الحوثيون يعلنون الاشتباك مع حاملة الطائرات ترومان
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-521514-638795222989043523.jpg
واردات النفط الأميركية تنخفض والعراق ضمن أكبر المصدرين
اقتصاد
2025-04-06 | 03:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
984 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
انخفضت واردات النفط الأميركية بنسبة 6.5% على أساس سنوي خلال شهر فبراير/شباط 2025، لتسجل أدنى مستوياتها خلال 14 شهرًا.
وبلغت واردات أميركا من الخام نحو 168.5 مليون برميل (6.01 مليون برميل يوميًا)، وهو أدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2024 على الأقل، وفق وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
كما ظلت واردات النفط الأميركية أقل بنسبة 17% على أساس شهري، أي مقارنة بمستواها البالغ 202.7 مليون برميل (6.540 مليون برميل يوميًا) خلال يناير/كانون الثاني 2025.
وظهرت دولتان عربيتان هما
السعودية
والعراق في قائمة أبرز المصدرين للولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، في حين غابت ليبيا والكويت والإمارات عن هذا الشهر، بحسب وحدة أبحاث الطاقة.
قائمة أكبر مصدري النفط الخام إلى
الولايات المتحدة
تصدّرت كندا قائمة أكبر مصدري النفط الخام إلى
الولايات المتحدة
خلال شهر فبراير/شباط الماضي، تليها
المكسيك
والسعودية، كما هو موضح في القائمة التالية:
كندا: 116.7 مليون برميل.
المكسيك
: 13.2 مليون برميل.
السعودية
: 7.8 مليون برميل.
فنزويلا: 6.1 مليون برميل.
البرازيل
: 5.3 مليون برميل.
كولومبيا
: 4.6 مليون برميل.
العراق
: 4.4 مليون برميل.
وهبطت صادرات النفط السعودية إلى الولايات المتحدة بنسبة 19% لتصل إلى 7.8 مليون برميل خلال شهر فبراير/شباط الماضي، مقارنة بنحو 9.61 مليون برميل خلال الشهر السابق.
كما انخفضت صادرات
العراق
بنسبة 21% إلى 4.44 مليون برميل خلال فبراير/شباط الماضي، مقارنة بنحو 5.61 مليون برميل خلال الشهر السابق.
ومن حيث القيمة، بلغت قيمة الصادرات السعودية قرابة 631.4 مليون دولار، في حين بلغت قيمة الصادرات العراقية قرابة 442 مليون دولار.
في المقابل، لم تصدر ليبيا أي كميات للولايات المتحدة خلال فبراير/شباط 2025، مقارنة بنحو 2.15 مليون برميل صدرتها خلال يناير/كانون الثاني.
كما لم تصدر
الكويت
والإمارات أي كميات خلال الشهر، مقارنة بتصدير مليون برميل لكل منهما خلال شهر يناير/كانون الثاني 2025، بحسب أحدث تقرير شهري الصادر عن
مكتب الإحصاء
الأميركي.
وصدرت الدول الـ5 (السعودية والعراق وليبيا والكويت والإمارات) قرابة 19.42 مليون برميل خلال يناير/كانون الثاني الماضي، ما شكل 9.6% من إجمالي واردات النفط الأميركية.
ويوضح الرسم البياني التالي حجم وقيمة واردات النفط الخام الأميركية من 5 دول عربية في يناير/كانون الثاني 2025:
واردات أميركا من النفط الخام
انخفض حجم واردات أميركا من النفط الخام بنسبة 17% على أساس شهري خلال فبراير/شباط الماضي، كما تراجع الحجم على أساس سنوي بنسبة 6.5%.
وهبط متوسط أحجام التصدير اليومية خلال فبراير/شباط 2025 إلى 6.01 مليون برميل يوميًا، مقارنة بمتوسطها البالغ 6.54 مليون برميل يوميًا خلال يناير/كانون الثاني السابق.
على العكس من ذلك، ارتفع متوسط أسعار واردات النفط الأميركية إلى 67.9 دولارًا للبرميل خلال شهر فبراير/شباط 2025، مقارنة بنحو 67.66 دولارًا للبرميل خلال يناير/كانون الثاني السابق، و66.97 دولارًا للبرميل خلال فبراير/شباط 2024.
ورغم ذلك؛ فقد انخفض إجمالي قيمة الواردات الأميركية خلال الشهر إلى 11.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 12.1 مليار دولار في فبراير/شباط 2024، بحسب بيانات رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.
على الجانب الآخر، انخفض حجم صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام بنسبة 10.7% على أساس سنوي خلال فبراير/شباط 2025، ليصل إلى 120.27 مليون برميل (4.29 مليون برميل يوميًا)، بقيمة 9.1 مليار دولار.
المصدر:
وحدة أبحاث الطاقة.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
تعرف على رسوم ترامب الجمركية على واردات الصين وأوروبا بالأرقام
17:42 | 2025-04-02
محافظة إيرانية تلاحق أسباب انخفاض تصديرها الى روسيا والعراق
05:12 | 2025-03-06
العراق: لا بديل فوري لواردات الطاقة الإيرانية
11:18 | 2025-03-09
مسؤول أمريكي حول تهديدات ترامب للفصائل العراقية: التدخل العسكري وارد
04:30 | 2025-01-31
واردات النفط الأميركية تنخفض
العراق ضمن أكبر المصدرين
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الكلداني يوجه رسالة الى السيد الصدر
سياسة
27.29%
11:23 | 2025-04-04
الكلداني يوجه رسالة الى السيد الصدر
11:23 | 2025-04-04
نقابة المعلمين في النجف تصدر بيانا بشأن اضراب الاحد
محليات
24.62%
16:11 | 2025-04-04
نقابة المعلمين في النجف تصدر بيانا بشأن اضراب الاحد
16:11 | 2025-04-04
هيئة الأنواء الجوية تصدر تحذيرا هاما
محليات
24.37%
01:35 | 2025-04-05
هيئة الأنواء الجوية تصدر تحذيرا هاما
01:35 | 2025-04-05
ما حقيقة مقتل ليلى عبد اللطيف بطلق ناري داخل منزلها؟
فن وثقافة
23.73%
10:32 | 2025-04-04
ما حقيقة مقتل ليلى عبد اللطيف بطلق ناري داخل منزلها؟
10:32 | 2025-04-04
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-06
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-06
عشرين
قانون الانتخابات.. تعديل يتكرر وجدل يتجدد - الحلقة ١ | الموسم 4
15:30 | 2025-04-05
عشرين
قانون الانتخابات.. تعديل يتكرر وجدل يتجدد - الحلقة ١ | الموسم 4
15:30 | 2025-04-05
العراق في دقيقة
05-04-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-05
العراق في دقيقة
05-04-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-05
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٥ الى ١١ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-04-03
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٥ الى ١١ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-04-03
جات بالليل
أرقام وتكسير الأغاني 1-4-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-01
جات بالليل
أرقام وتكسير الأغاني 1-4-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-01
صباحكم أحلى مع سلمى
العيد 31-3-2025 | 2025
02:30 | 2025-03-31
صباحكم أحلى مع سلمى
العيد 31-3-2025 | 2025
02:30 | 2025-03-31
طل الصباح
العيد 31-3-2025 | 2025
00:30 | 2025-03-31
طل الصباح
العيد 31-3-2025 | 2025
00:30 | 2025-03-31
ناس برمضان
بغداد الكفاح - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-30
ناس برمضان
بغداد الكفاح - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-30
جولة رمضانية
أقدم صالات السينما في العراق - الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-30
جولة رمضانية
أقدم صالات السينما في العراق - الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-30
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-06
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-06
عشرين
قانون الانتخابات.. تعديل يتكرر وجدل يتجدد - الحلقة ١ | الموسم 4
15:30 | 2025-04-05
عشرين
قانون الانتخابات.. تعديل يتكرر وجدل يتجدد - الحلقة ١ | الموسم 4
15:30 | 2025-04-05
العراق في دقيقة
05-04-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-05
العراق في دقيقة
05-04-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-05
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٥ الى ١١ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-04-03
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٥ الى ١١ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-04-03
جات بالليل
أرقام وتكسير الأغاني 1-4-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-01
جات بالليل
أرقام وتكسير الأغاني 1-4-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-01
صباحكم أحلى مع سلمى
العيد 31-3-2025 | 2025
02:30 | 2025-03-31
صباحكم أحلى مع سلمى
العيد 31-3-2025 | 2025
02:30 | 2025-03-31
طل الصباح
العيد 31-3-2025 | 2025
00:30 | 2025-03-31
طل الصباح
العيد 31-3-2025 | 2025
00:30 | 2025-03-31
ناس برمضان
بغداد الكفاح - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-30
ناس برمضان
بغداد الكفاح - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-30
جولة رمضانية
أقدم صالات السينما في العراق - الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-30
جولة رمضانية
أقدم صالات السينما في العراق - الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-30
اخترنا لك
المصرف الأهلي.. احتكار للحوالات دون تقديم خدمات مصرفية للعراقيين
05:56 | 2025-04-06
تعرف على أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية
03:55 | 2025-04-06
الدولار ينخفض مع إغلاق البورصة في بغداد
10:02 | 2025-04-05
إليك قائمة أغنى المليارديرات العرب للعام 2025 (إنفوغراف)
04:19 | 2025-04-05
غضب دولي من رسوم ترامب: هل نشهد حربًا تجارية عالمية؟
04:00 | 2025-04-05
ارتفاع أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية اليوم
03:51 | 2025-04-05
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
استطلاعات
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.