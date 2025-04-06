واردات النفط الأميركية تنخفض والعراق ضمن أكبر المصدرين

وحدة أبحاث الطاقة.

وبلغت واردات أميركا من الخام نحو 168.5 مليون برميل (6.01 مليون برميل يوميًا)، وهو أدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2024 على الأقل، وفق وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).كما ظلت واردات النفط الأميركية أقل بنسبة 17% على أساس شهري، أي مقارنة بمستواها البالغ 202.7 مليون برميل (6.540 مليون برميل يوميًا) خلال يناير/كانون الثاني 2025.قائمة أكبر مصدري النفط الخام إلىتصدّرت كندا قائمة أكبر مصدري النفط الخام إلى خلال شهر فبراير/شباط الماضي، تليها والسعودية، كما هو موضح في القائمة التالية:وهبطت صادرات النفط السعودية إلى الولايات المتحدة بنسبة 19% لتصل إلى 7.8 مليون برميل خلال شهر فبراير/شباط الماضي، مقارنة بنحو 9.61 مليون برميل خلال الشهر السابق.ومن حيث القيمة، بلغت قيمة الصادرات السعودية قرابة 631.4 مليون دولار، في حين بلغت قيمة الصادرات العراقية قرابة 442 مليون دولار.في المقابل، لم تصدر ليبيا أي كميات للولايات المتحدة خلال فبراير/شباط 2025، مقارنة بنحو 2.15 مليون برميل صدرتها خلال يناير/كانون الثاني.كما لم تصدر والإمارات أي كميات خلال الشهر، مقارنة بتصدير مليون برميل لكل منهما خلال شهر يناير/كانون الثاني 2025، بحسب أحدث تقرير شهري الصادر عن الأميركي.ويوضح الرسم البياني التالي حجم وقيمة واردات النفط الخام الأميركية من 5 دول عربية في يناير/كانون الثاني 2025:واردات أميركا من النفط الخامانخفض حجم واردات أميركا من النفط الخام بنسبة 17% على أساس شهري خلال فبراير/شباط الماضي، كما تراجع الحجم على أساس سنوي بنسبة 6.5%.وهبط متوسط أحجام التصدير اليومية خلال فبراير/شباط 2025 إلى 6.01 مليون برميل يوميًا، مقارنة بمتوسطها البالغ 6.54 مليون برميل يوميًا خلال يناير/كانون الثاني السابق.على العكس من ذلك، ارتفع متوسط أسعار واردات النفط الأميركية إلى 67.9 دولارًا للبرميل خلال شهر فبراير/شباط 2025، مقارنة بنحو 67.66 دولارًا للبرميل خلال يناير/كانون الثاني السابق، و66.97 دولارًا للبرميل خلال فبراير/شباط 2024.ورغم ذلك؛ فقد انخفض إجمالي قيمة الواردات الأميركية خلال الشهر إلى 11.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 12.1 مليار دولار في فبراير/شباط 2024، بحسب بيانات رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.على الجانب الآخر، انخفض حجم صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام بنسبة 10.7% على أساس سنوي خلال فبراير/شباط 2025، ليصل إلى 120.27 مليون برميل (4.29 مليون برميل يوميًا)، بقيمة 9.1 مليار دولار.المصدر: