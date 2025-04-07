تعرف على أسعار صرف الدولار في العراق



السومرية نيوز ـ اقتصاد





تنشر ، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاثنين 7 نيسان 2025.





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سعر البيع: 148,250



سعر الشراء: 147,500



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سعر البيع: 148,250



سعر الشراء: 147,850



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سعر البيع: 148,000



سعر الشراء: 147,750



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد. سعر البيع: 148,250سعر الشراء: 147,500سعر البيع: 148,250سعر الشراء: 147,850سعر البيع: 148,000سعر الشراء: 147,750وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.